Береговая эрозия заставляет австралийцев покидать свои дома

Владельцы вилл в прибрежном городе Уамберал в австралийском штате Новый Южный Уэльс в срочном порядке покидают свои дома. Вот уже несколько дней высокие морские волны разъедают здесь почву. Фундаменты некоторых зданий серьезно повреждены. Волной смыто большинство заборов и террас. Жители жалуются на городской совет, который, по их мнению, сделал недостаточно, чтобы предотвратить разрушение их домов.
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