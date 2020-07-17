Береговая эрозия заставляет австралийцев покидать свои дома

Владельцы вилл в прибрежном городе Уамберал в австралийском штате Новый Южный Уэльс в срочном порядке покидают свои дома. Вот уже несколько дней высокие морские волны разъедают здесь почву. Фундаменты некоторых зданий серьезно повреждены. Волной смыто большинство заборов и террас. Жители жалуются на городской совет, который, по их мнению, сделал недостаточно, чтобы предотвратить разрушение их домов.