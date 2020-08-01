Подростка обвинили во взломе 130 аккаунтов в Twitter

Несовершеннолетний американец считается главным организатором скоординированного взлома аккаунтов в Twitter. Ему и ещё двум задержанным - гражданам США и Великобритании - предъявлены обвинения.

Хакеры взломали около 130 учетных записей, в том числе принадлежащих известным политикам, бизнесменам и знаменитостям. Среди них бывший вице-президент США Джозеф Байден, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель компании Amazon Джефф Безос и многие другие. Они призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный счёт, обещая вернуть в два раза большую сумму. Таким образом злоумышленникам удалось получить более 100 тысяч долларов.

Прокуратура заявила, что взлом аккаунтов столь известных людей был чреват "дестабилизацией финансовых рынков по всему миру", а также "подрывом американской политики и дипломатии".