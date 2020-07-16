На Гвадалахару обрушился ливень

Водители и пассажиры буквально оказались в ловушке в своих автомобилях, после того, как на Гвадалахару (столица мекисканского штата Халиско) обрушился ливень. Вода прибывала очень очень быстро. Выбраться наружу тем, кто застрял в транспортных средствах, помогали спасатели и прохожие. Сильные дожди прошли не только в Гвадалахаре, но и других районах Халиско.