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На Гвадалахару обрушился ливень

Водители и пассажиры буквально оказались в ловушке в своих автомобилях, после того, как на Гвадалахару (столица мекисканского штата Халиско) обрушился ливень. Вода прибывала очень очень быстро. Выбраться наружу тем, кто застрял в транспортных средствах, помогали спасатели и прохожие. Сильные дожди прошли не только в Гвадалахаре, но и других районах Халиско.

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