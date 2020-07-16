Бангладеш: кругом вода

Бангладеш переживает мощные наводнения из-за обильных осадков. Ситуация продолжает ухудшаться. Более миллиона сельских жителей были вынуждены покинуть дома и увести с собой скот. Многие пытаются обосноваться в относительной близости от родных мест и своих затопленных жилищ. 15 тысяч человек бежали из сильно пострадавших районов.
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