Бангладеш: кругом вода

Бангладеш переживает мощные наводнения из-за обильных осадков. Ситуация продолжает ухудшаться. Более миллиона сельских жителей были вынуждены покинуть дома и увести с собой скот. Многие пытаются обосноваться в относительной близости от родных мест и своих затопленных жилищ. 15 тысяч человек бежали из сильно пострадавших районов.