Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
euronews_icons_loading
Бангладеш: кругом вода

Бангладеш переживает мощные наводнения из-за обильных осадков. Ситуация продолжает ухудшаться. Более миллиона сельских жителей были вынуждены покинуть дома и увести с собой скот. Многие пытаются обосноваться в относительной близости от родных мест и своих затопленных жилищ. 15 тысяч человек бежали из сильно пострадавших районов.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment