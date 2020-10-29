COVID-19 в регионах России

Темпы распространения коронавирусной инфекции в России все ещё не спадают. К концу октября число заражений превысило 1,5 млн. В больнице N2 в города Энгельса Саратовской области, как и в целом по стране, в эти дни проблема нехватки мест для заболевших стоит особенно остро, а нагрузка на медперсонал сильно возросла:

"Пациенты поступают ближе к тяжёлой степени тяжести, со сниженными цифрам сатурации кислорода, с большим объемом поражения лёгочной ткани", - говорит завотделением COVID-19 Наталья Дворникова.

_"Врачи устали, _ - рассказывает заместитель главврача Ольга Мололкина, - работают здесь, не покладая рук, день и ночь, а от человека требуется элементарно соблюдать дистанцию и носить маску".

В Омске места для пациентов с ковидом нашлись лишь после того, как скорая привезла их к зданию минздрава - больных с серьёзным поражением лёгких 12 часов не принимало ни одно леченое учреждение.

Во многих российских государственных больницах стали устанавливать аппараты компьютерной томографии, чтобы облегчить нагрузку на более крупные центры. Бригада военных медиков Минобороны России отправилась оказывать помощь своим коллегам в Курган, где сложилась особо серьёзная ситуация.

Президент Владимир Путин объявил о выделении средств на борьбу с эпидемией.:

"Зная, что практически согласована сумма в 10 млрд рублей, нужно это сделать и сделать это прямо сейчас".

При этом глава государства отметил, что тотальных ограничительных мер из-за коронавируса В России вводиться не будут, предложив продлить налоговые отсрочки для пострадавших отраслей. Кроме того, в течение года малый бизнес будет освобожден от плановых проверок (для малого и среднего бизнеса страховые взносы уже были вдвое снижены на постоянной основе.

За последние сутки в России заразились коронавирусом более 17 700 человек, около 27 300 заболевших умерли. В четверг стало известно о кончине мэры Уфы Ульфата Мустафина, который боролся с болезнью более месяца.

В прямом телеканале «Россия 24» в четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в столице с распространением коронавируса стабилизировалась, число выписанных из больниц превышает количество госпитализированных.