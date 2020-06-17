Купить Пикассо онлайн

200 работ Пикассо, охватывающих поздний период его творчества, выставлены аукцион. Среди них и много экспонатов из частных коллекций детей и внуков знаменитого испанского художника.

Пабло Пикассо скончался 8 апреля 1973 года, оставив после себя огромное художественное наследие из 50 тыс произведений. В то время оно было оценено в 3,75 млрд французских франков. Художник был женат дважды, но у него были также другие любовные отношения.

"Он умер, не оставив завещания, и часть его произведений перешла французскому государству в счёт налогов, - рассказывает Холли Брейн, директор отделения современного искусства и импрессионизма Sotheby's, - а остальные были разделены между его законными и рождёнными вне брака детьми и внуками. Марина Пикассо, законная внучка, унаследовала 10 тыс его работ".

Марина - дочь Пауло (Поля), сына Пикассо от брака с русской балериной Ольгой Хохловой. Через пять лет после рождения мальчика художник фактически прекратил все отношения с его матерью, но официально Хохлова оставалась его женой до самой своей смерти.

Второй ребёнок Пикассо - дочь от Мари-Терезы Вальтер, Майя. 85-летняя Майя Видмайер-Пикассо сейчас живёт в Париже. У неё трое детей, один из которых, Оливье Видмайер-Пикассо - консультанат в "Администрации наследия Пикассо", где представляет интересы наследников мастера, защищая авторские права и преследуя подделки.

Ещё двое детей (Клод и Палома) у Пикассо от художницы Франсуазы Жило. А от второй жены Жаклин Рок, с которой он жил до самой смерти, осталась приёмная дочь Катрин Ютен-Бле .

Продажу работ, среди которых 60 -из коллекции Марины Пикассо, организует онлайн один из старейших аукционных домов Sotheby's.

"Это оказалось удивительно захватывающе. Этот не традиционный формат аукциона познакомил нас с целым рядом новых коллекционеров, что для нас действительно интересно", - отмечает Холли Брейн.

Аукцион "Мир Пикассо", включающий уникальные произведения из коллекции Марины Пикассо, проводится на веб-сайте Sotheby's до 18 июня.