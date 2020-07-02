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Брюссельское бюро

Допустима ли монополия на вакцину от коронавируса?

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 Андрей Бекетов
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Допустима ли монополия на вакцину от коронавируса?
Авторское право  AP Photo/Virginia Mayo
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В гонке за обладание вакциной против Covid-19 активно участвует Евросоюз. В интернете появилась петиция с призывом к Брюсселю не получать патент на её разработку и отказаться в этом случае от права на интеллектуальную собственность. Цель инициативы в том, чтобы все инфицированные могли получить средство от коронавируса, когда оно появится.

«Важно, с одной стороны, обеспечить доступ к вакцине по цене, которую любой мог бы себе позволить, а с другой – не допустить монополии одной из компаний, - сказал левый евродепутат из Бельгии Марк Ботенга. – Иначе никогда не будет достаточно вакцины для всех ".

Некоторые фармацевтические компании утверждают, что им нужны патенты для возмещения затрат на исследования и производство. Но многие считают работу над вакциной от коронавируса глобальным общественно полезным делом, необходимым для прекращения пандемии.

Эксперт по лекарственной политике указывает на то, что эти корпорации получают огромные субсидии:

«Правительства, которые предоставляют эти деньги, могли бы потребовать в качестве условия, чтобы любые знания и ноу-хау, полученные с помощью этих государственных субсидий, были переданы в пул технологий против Covid-19, - сказала Эллен т'Хоэн. – Такую систему должна создать Всемирная организация здравоохранения ".

Европейский Союз ещё на раннем этапе кризиса начал финансировать разработку вакцины, методов лечения и тестов, собрав на это в своих странах и по всему миру 15,9 млрд евро. Получателей этих денег обяжут делиться результатами, например, снабжать достаточным количеством доз бедные странам.

Вопрос же о патентах ещё только решается.

«Это зависит от результатов переговоров между разработчиками вакцины, странами-членами и Еврокомиссией, - сказал её представитель Стефан де Кеерсмакер. – Затем будут подготовлены основные контрактные обязательства для соглашений о закупках».

В недавней истории было несколько примеров свободного распространения интеллектуальной собственности.

Самый известный связан с вакциной против полиомиелита. В 50-х годах прошлого века её отказался запатентовать американец Джонас Солк, задав при этом риторический вопрос "можно ли запатентовать солнце?". В результате было спасено много детей.

Случай с лечением от ВИЧ в 90-х годах был намного сложнее:

«Прошло 20 лет, прежде чем был налажен патентный пул для этого лекарства, - сказала Эллен т'Хоэн, голландский эксперт. – Этот случай нас многому научил, и мы не должны его повторять».

Брюссель выступает за добровольное лицензирование интеллектуальной собственности, связанной коронавирусом. Это поможет обеспечить защиту всего человечества от пандемии. А монополия на такую вакцину может стать средством лечения ограниченного числа людей, обогатив при этом тоже немногих.

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