В Москве прошёл несогласованный митинг против поправок

Несколько сотен человек приняли участие в митинге против итогов голосования по поправкам к конституции, который состоялся в Москве на Пушкинской площади в среду вечером. Мэрия столицы акцию не согласовала. Митинг проходил в формате сбора подписей за обнуление итогов голосования 1 июля, «Россия без Путина!» - скандировали собравшиеся.

Позже около 200 манифестантов пошли в сторону Трубной площади, после чего попытались перекрыть движение транспорта по Петровскому бульвару. Тогда дежурившие на площади полиция и ОМОН приступили к задержаниями. на этот час сообщается о более ста задержанных.

1 июля в России завершилось голосование, по результатам которого почти 78% участников одобрили изменения Конституции РФ. Среди прочего изменения позволяют действующему президенту принять участие в выборах 2024 года.