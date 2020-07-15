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Россия

В Москве прошёл несогласованный митинг против поправок

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 Марфа Васильева
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Несогласованный митинг в Москве против поправок к конституции
Несогласованный митинг в Москве против поправок к конституции   -   Авторское право  Кадр из видео AFP
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Несколько сотен человек приняли участие в митинге против итогов голосования по поправкам к конституции, который состоялся в Москве на Пушкинской площади в среду вечером. Мэрия столицы акцию не согласовала. Митинг проходил в формате сбора подписей за обнуление итогов голосования 1 июля, «Россия без Путина!» - скандировали собравшиеся.

Позже около 200 манифестантов пошли в сторону Трубной площади, после чего попытались перекрыть движение транспорта по Петровскому бульвару. Тогда дежурившие на площади полиция и ОМОН приступили к задержаниями. на этот час сообщается о более ста задержанных.

1 июля в России завершилось голосование, по результатам которого почти 78% участников одобрили изменения Конституции РФ. Среди прочего изменения позволяют действующему президенту принять участие в выборах 2024 года.

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