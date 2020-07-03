Москва: задержаны манифестанты у здания ФСБ

В центре Москвы задержаны по меньшей мере 16 человек, участвовавших в акции протеста у здания ФСБ. Активисты выступали в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Её обвиняют в оправдании терроризма, в пятницу обвинение запросило для неё 6 лет колонии.

Задержанных привезли в ОВД. По словам их коллег, адвокатов к ним не пускают.

Светлана Прокопьева в ноябре 2018-го написала для "Радио Свободы в Пскове" колонку "Репрессии для государства" о теракте в УФСБ по Архангельской области: 31 октября 17-летний Михаил Жлобицкий взорвал себя в приёмной здания. Журналистка высказала мнение, что государство и правоохранительные органы несут часть ответственности за произошедшее.

Текст был удалён по требованию Роскомнадзора, на опубликовавшие их СМИ были наложены штрафы, на Прокопьеву завели уголовное дело.