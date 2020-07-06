Удастся ли Huawei пробиться на рынок 5G в Европе?

Франция не будет вводить запрет на использование оборудования Huawei для развертывания сети 5G. Но при выборе поставщиков власти будут отдавать приоритет другим компаниям. Об этом сообщил глава французского управления по кибербезопасности (ANSSI) Гийом Пупар.

"Полного запрета не будет. Операторы, которые уже работают с Huawei, получат соответствующие разрешения, - заверил он. - Но остальным операторам мы советуем выбрать других поставщиков".

В Пекине полагают, что такое избирательное отношение к Huawei есть ни что иное, как проявление недобросовестной конкуренции со стороны Франции. Впрочем, после того, как в мае США ввели санкции против Huawei , многие страны Европы стали с опаской смотреть на китайскую корпорацию.

Так, в СМИ просочился доклад британской разведки, авторы которого прямо указывают на риски и не рекомендуют использовать китайское оборудование на военных объектах, атомных электростанциях и других чувствительных отраслях в Соединенном Королевстве. Не исключено, что в ближайшие недели Лондон пересмотрит свои планы по сотрудничеству с Huawei, несмотря на то, что еще в январе заявлял о готовности пустить компанию из Поднебесной на британский рынок с целью развития сети 5G.

Как отмечают эксперты, решающую роль в этом вопросе играет давление со стороны США. Уже больше года Huawei находится в американском черном списке из-за обвинений в возможной слежке за клиентами и сотрудничестве со спецслужбами КНР. А введенные Вашингтоном санкции фактически направлены на то, чтобы лишить компанию доступа к полупроводникам, необходимым для производства телекоммуникационного оборудования и развития 5G.