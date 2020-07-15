ЕС добивается глобальной реформы корпоративного налога

Евросоюз нашёл управу на своих членов, которые помогают транснациональным корпорациями уменьшать свои налоговые выплаты. Брюссель объявил, что попытается обойти вето, с помощью которого эти страны на протяжении многих лет мешали пресечь порочную практику.

Такое решение подсказал голландский евродепутат:

«Некоторые страны - мои собственные Нидерланды, а также Люксембург и Ирландия, играют ключевую роль в организации уклонения от уплаты налогов, - сказал Пол Тонг. - Нужно закрыть основные лазейки. Еврокомиссия может воспользоваться тем, что для этого требуется не единогласие, а квалифицированое большинство. И тогда налоговые пираты и налоговые гавани будут относительно изолированы».

В среду же в Люксембурге Европейский суд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с коорпорации Apple 13 миллиардов евро за нарушение европейских налоговых норм. Эта американская корпорации Apple платила налоги в Ирландии по ставке всего в 1%.

На правоте Брюсселя и необходимости дальнейшей борьбы с налоговыми нарушениями настаивает исполнительный вице-председатель Еврокомиссии по экономике, работающей для людей:

«Многонациональные цифровые компании, как и все, обязаны платить свою справедливую долю налогов, - сказал Валдис Домбровскис. - Такую точку зрения подтверждает наше сегодняшнее решение, способствующее глобальной реформе корпоративных налогов. Но если не будет достигнуто достаточного международного прогресса, мы готовы двигаться вперед на европейском уровне ».

Небольшие страны ЕС, которые блокировали эти усилия Еврокомиссии, предоставляют у себя налоговые льготы для транснационального бизнеса. Это способствует оживлению в них деловой активности созданию рабочих мест, но сокращает общий приток денег в Евросоюз.