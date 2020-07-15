Apple в Ирландии: "Речь идёт об имидже страны"

Для Европейской комиссии договоренность Ирландии с Apple была несправедливой и незаконной сделкой, которая позволила американской корпорации платить чрезвычайно низкие налоги. Однако с этим не согласился Европейский суд в Люксембурге. В его постановлении, в частности, указывается:

"Суд отменил оспариваемое решение, так как Еврокомиссии не удалось доказать, в соответствии с правовыми стандартами, наличие преференций. Согласно решению суда, Еврокомиссия пришла к неверному выводу о том, что в Apple получили избирательное экономическое преимущество и, таким образом, поддержку со стороны государства".

Однако в Брюсселе не намерены отступать и готовы предпринять очередные шаги.

Дана Спинант, официальный представитель Еврокомиссии:

"Европейская комиссия придерживается принципа, согласно которому все компании должны платить справедливые налоги. Если государства-члены ЕС предоставляют определенным многонациональным компаниям налоговые льготы, недоступные их конкурентам, это наносит ущерб честной конкуренции в Евросоюзе. Это также наносит урон государственной казне и гражданам, лишая их средств, которые можно было бы потратить на необходимые инвестиции".

В Apple выразили удовлетворение решением Европейского суда юстиции об отмене взыскания с корпорации. В заявлении компании говорится, что вопрос был не в том, сколько платить налогов, а где: "Мы гордимся тем, что являемся крупнейшими в мире налогоплательщиками".

Правительство Ирландии так же приветствовало вердикт, отметив, что решение Еврокомиссии нанесло Ирландии репутационный удар.

Паскаль Донахью, министр финансов Ирландии:

"Вопрос о налогах стал причиной того, что Ирландия в течение нескольких лет находилась в затруднительной ситуации. Речь идет об имидже страны. Поэтому постановление суда в Люксембурге настолько для нас значимо. Нет доказательств того, что Ирландия предоставила налогоплательщику льготный режим", - заявил министр финансов республики.

По мнению экспертов, вердикт Европейского суда лишает Ирландию и другие страны Евросоюза миллиардов евро, в то время как сообщество переживающее экономический кризис вызванный коронавирусом, так нуждается в финансовых средствах, необходимых для его преодоления.