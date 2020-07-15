Мир на вирусной волне

Число случаев заболевания COVID-19 в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, превысило 13 миллионов и продолжает расти. Очагами пандемии являются США, а так же страны Центральной и Латинской Америки. В Соединенных Штатах, где коронавирус выявлен у более чем трех миллионов человек, особое беспокойство вызывает положение дел во Флориде.

В этом штате от COVID-19 скончались свыше 4400 жителей. С каждым днем инфицированных становится все больше. В минувшее воскресенье коронавирус обнаружили у 15 тысяч человек. Это наиболее высокий показатель среди всех американских штатов. Однако карантин власти Флориды пока вводить не собираются, утверждая, что рост заболевших связан с активным тестированием населения.

Рон Десантис, губернатор Флориды: "Мы узнаем о множестве заболевших, и это правда, слышим, что у кого-то нашли коронавирус. Но важно понимать соотношение числа случаев CОVID-19 и числа проведенных тестов на коронавирус".

В Венесуэле количество инфицированных коронавирусом выросло на 303, общее число превысило 10 тысяч. Умерли 96 человек. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро. В столице Каракасе и штате Миранда с 15 июля ужесточаются карантинные меры. Ранее власти в четвертый раз продлили на 30 дней режим ЧС, введенный в республике 13 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В Индии число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки выросло на 29,5 тысяч, что стало антирекордом этой страны за время пандемии. Всего заразились более 936 тысяч человек. За двадцать четыре часа от CОVID-19 скончались 582 пациента. С начала эпидемии зафиксировано более 24 тысяч летальных исходов.