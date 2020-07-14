Дубай : назад в прошлое

О Дубае часто говорят как о молодом городе. На самом деле регион может похвастаться интересной историей, насчитывающей более пяти тысяч лет. Археологи обнаружили немало свидетельств прошлого на всей территории эмирата, среди самых ярких находок - все что связано с портом и коммерческим центром Джумейра, его еще называют "Белый Город".

Археолог Мансур Бораик стал нашим экскурсоводом: "Когда эксперты обнаружили город, они заметили, что стены строений в Джумейре были оштукатурены - вот так. Они были покрыты слоем белого напыления. Археологи представили, как выглядело это место период династии Аббасидов. Они решили, что речь шла о "Белом городе", так он виделся с берега залива".

Мансур рассказывает о хорошо сохранившейся постройке: "Это была своего рода маленькая гостиница для торговцев, всех, кто держал путь в Месопотамию; они могли здесь отдохнуть".

Археологические раскопки Джумейры датируются периодом Аббасидов, это примерно 10 век нашей эры. Географическое положение этого места очень важно: оно расположено на побережье Дубая, оставаясь на оси главного торгового маршрута между Месопотамией, Индией и Оманом, а также между Аравийским полуостровом и Индостаном.

Постоялый двор имел обязательный внутренний двор, рассказывает археолог: "Загляните внутрь, и вы увидите большой овальный двор посередине. Он служил торговцам, людям, которые приезжали сюда на пару ночей, они могли здесь вместе проводить время".

Уникальная площадка площадью в 80 тысяч квадратных метров сегодня находится под сенью не современных дубайских сооружений, таких как башня Бурдж-Халифа, что создает неповторимый микс древности и современности. Скругленные опоры "Белого города" помнят процветающих обитателей этого места, и тех, кто жил тут постоянно, и тех, кто приезжал по делам.

Археологи нашли здесь многочисленные артефакты из серебра, керамики, меди, стекла и камня. Перед нами - один из крупнейших и наиболее важных исламских объектов, обнаруженных в Персидском заливе, на его территории также находилась старейшая мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах. Что эти здания говорят нам о цивилизации Аббасидов?

Мансур Бораик рассказывает: "Исламский город того времени состоял из жилища правителя, домов местного населения, постоялого двора, плюс еще два важных адреса - это базар и мечеть. Мечеть для молитвы, на рынке же шел обмен товарами, ради чего многие сюда и приезжали".

Еще один древний город в пустыне - Сарук аль Хадид - считается археологической жемчужиной Дубая. Этот древний металлургический центр восходит к Железному веку, уникальные раскопки доказали важность региона в становлении ремесла и торговли того времени.

Директор отдела архитектурного наследия дубайского муниципалитета Ахмед Махмуд рассказывает: "Все думают, что Дубаю - 50, 60, ну, 100 лет. Но когда вы углубляетесь в историю цивилизации, историю ремесла, то понимаете, что эмирату более 7 тысяч лет. Мы видим инфраструктуру, которая, скажем привлекала торговцев. Это важная деталь: здесь был особый менталитет, люди был открыты. Они могли пригласить любого, чтобы наладить торговлю".

Более 18 тысяч медных, бронзовых и железных артефактов найдены на месте раскопок, сегодня они хранятся в музее Сарук Аль Хадид в районе Шиндхага рядом с Дубайским заливом. Одна из жемчужин коллекции - золотое кольцо, именно оно вдохновило разработчиков логотипа выставки Expo 2020.

Хатта - город в 115 километрах от Дубая. Это живописный оазис окружен горами. Именно здесь археологи обнаружили некоторые из самых древних находок региона - гробницы, возведенные за три тысячи лет до нашей эры.

"У нас здесь более 80 гробниц, рассказывает Бораик. - Некоторые из них восстановлены, как вы можете видеть за моей спиной. Мы называем такой тип постройки "ульем". Действительно похоже: гробница имеет форму купола с узким входом. Вы видите внутри сводчатую погребальную камеру, мертвых укладывали там в позе эмбриона. Мы нашли внутри некоторые предметы, их вкладывали в гробницу вместе с усопшим. Там были украшенные раковины, бусы, бронзовые артефакты... Из клали вместе с покойным, чтобы они не расставались в загробной жизни".

Дубай бережно хранит и изучает древнее наследие, предлагая гостям го страны прикоснуться к истории.