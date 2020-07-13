Сильный пожар на НПЗ в Китае

Три человека получили ранения и двое пропали без вести в результате взрыва и последующего пожара на заводе энергетической компании "Чжоюэ" в городе Лунъянь провинции Фуцзянь на востоке Китая. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По сообщениям местных СМИ, причиной аварии стала жаркая погода. По словам очевидцев, взрыв произошел во время ремонтных работ. Затем возгорания произошли на территории завода, где расположены цистерны с горючими веществами, загорелись несколько видов масел. На борьбу с огнем были направлены в общей сложности 12 пожарных расчетов, 54 единицы спецтехники и более 200 пожарных.
Другие No Comment
Безрассудный концерт в Ницце
"Диснейуорлд" во Флориде открылся в разгар пандемии
В провинции Фуцзянь объявлен "красный" уровень опасности
Сильное наводнение в Японии
Протест итальянских невест
Театр "Ла Скала" вновь открылся после карантина
Обновлённый "Ла Фениче" ждёт любителей оперы
Проливные дожди в Японии
"Мона Лиза" снова "выходит" на работу
Южная Корея: дроны на страже здоровья
Япония после наводнения
В Луизиане самолёт приземлился на шоссе
Британия: протестуют театры
ООН ищет саранчу на африканском континенте
Лечебно-профилактическая йога против ковида
Жители Газы протестуют против территориальных планов Израиля
Немецкий "Гринпис" критикует планы отказа от угля
Обнаженные активисты сковали себя у министерства финансов
Таксисты заблокировали движение в центре Мадрида
Экипаж пожарного вертолета облил турецких журналистов