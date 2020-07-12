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Вьетнам

Во Вьетнаме спасли британского пилота с коронавирусом

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 Вероника Доваль
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Во Вьетнаме спасли британского пилота с коронавирусом
Авторское право  Hieu Dinh/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Британский пилот, который в марте был госпитализирован с коронавирусной инфекцией во Вьетнаме и позднее впал в кому, выписан из больницы.

На протяжении более двух месяцев Стивен Кэмерон находился на грани смерти и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 43-летнего шотландского летчика, поступившего в больницу Хошимина, которая специализируется на тропических заболеваниях, считали самым тяжелым пациентом. Ему требовалась двойная пересадка легких, и даже врачи оценивали его шансы выжить как один к десяти.

В мае Кэмерон вышел из комы, но и тогда прогнозы были неутешительными. Однако врачи продолжали бороться за жизнь британца и помогли ему победить тяжелый недуг. Теперь он возвращается на родину.

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