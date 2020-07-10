"Не нажимай! Присаживайся": протестная акция в Белграде

Тысячи людей в Белграде снова протестовали у здания парламента Сербии против новых мер изоляции в связи с коронавирусом. Третий день антиправительственных акций прошел под лозунгом "Не нажимай! Присаживайся". Ее участники таким образом демонстрировали свои мирные намерения и отказ от применения силы. В предыдущие два дня в результате столкновений пострадали десятки полицейских и демонстрантов.

Президент Сербии Александр Вучич осудил насилие: "Насколько все это плохо для Сербии? Когда кто-то в кого-то бросает камни. Это неприятная ситуация. Но плакать и жаловаться я не буду. Это делали целенаправленно и не только, чтобы ранить полицейских, а для того, чтобы нанести удар по имиджу Сербии".

Демонстрации в Белграде начались во вторник, когда власти страны объявили о повторном введении карантина. Многие считают такой шаг фактическим признанием того, что меры были сняты преждевременно, исключительно в политических целях: на парламентских выборах, проходивших 21 июня и 1 июля, победу одержала правящая партия.