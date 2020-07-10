Губернатор Фургал арестован на два месяца

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован на два месяца, до 9 сентября. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Высокопоставленного чиновника задержали в четверг в Хабаровске и этапировали в столицу. Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийство.

Свою вину арестованный не признаёт; защита заявляет, что обжалует решение об аресте. В то же время адвокаты сообщили, что не рассматривают политическую версию задержания, а глава края готов всячески сотрудничать со следствием. Российские СМИ ос ссылкой на свои источники сообщают, что уже в ближайшие дни должен появиться официальный указ об отставке губернатора.

По данным следствия, в первой половине 2000-х Фургал был причастен к убийствам двух бизнесменов. Преступления были совершены организованной преступной группировкой. Ещё в ноябре прошлого года были арестованы четверо предполагаемых сообщников губернатора —чиновников и предпринимателей.