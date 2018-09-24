"Единая Россия" потеряла три региона: в ходе состоявшегося в воскресенье второго тура губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области кандидаты от правящей партии не смогли обойти конкурентов.
"Единая Россия" потеряла три региона
"Единая Россия" потеряла три региона
В обоих регионах победили выдвиженцы ЛДПР: Сергей Фургал, набравший 69,57% голосов и Владимир Сипягин с 57,03%. В Хакасии второй тур и вовсе не состоялся, так как действующий глава региона снял свою кандидатуру ( как сообщают СМИ, после звонка из Кремля).
В понедельник стало известно, что ЛДПР и КПРФ договорились о коалиционном соглашении в тех
регионах, где победили их кандидаты, а именно: в Смоленской, Владимирской, Орловской и Иркутской областях, а также в Хабаровском крае и Хакасии.
В свою очередь "Единая Россия" заявила, что готова к "конструктивному взаимодействию" с избранными главами Хабаровского края и Владимирской области.