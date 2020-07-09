Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его подозревают в убийствах и покушениях на убийства нескольких предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

В рамках уголовного дело задержаны еще четыре участника организованной группы, им обвинения уже предъявлены.

По словам юристов, в случае, если вина Фургала будет доказана, его могут освободить от ответственности за давностью совершения преступлений.

Вскоре после задержания губернатора на сайте Change.org появилась петиция с требованием освободить Фургала. Всего за несколько часов она собрала почти 20 тысяч подписей. Ее авторы утверждают, что “Фургал стал костью поперёк горла для "Единой России", и они пытаются всеми способами свергнуть его с поста губернатора Хабаровского края”.

Сергей Фургал возглавляет регион с сентября 2018 года. Он баллотировался от ЛДПР и во втором туре набрал почти 70% голосов. В партии заявили, что пока не собираются исключать его из своих рядов.