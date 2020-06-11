Польша в преддверии выборов президента

Президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая, из-за эпидемиологического кризиса были отложены и теперь состоятся 28 июня. Оппозиционное объединение Гражданская платформа, которая неожиданно сменившая своего кандидата в разгар кампании, похоже, больше всего выиграла от отсрочки: всего через двое суток после регистрации своего избирательного штаба Рафал Тшасковский, который сейчас баллотируется вместо Малгожаты Кидавы-Блоньской, набрал более 330 тысяч подписей вместо необходимых 100 тысяч, и их число неуклонно растёт.

Обещание Тшасковского положить конец расколу в польском обществе нашёл отклик в сердцах избирателей. Документы для регистрации подали 14 кандидатов, четверым из них было отказано. Окончательный список кандидатов Госизбирком опубликует 13 июня.

"Будем надеяться, что эти выборы пройдут демократическим и универсальным образом, что у всех людей, которые хотят отдать свои голоса, будет такая возможность, особенно у тех, кто живет за границей. 10 мая они фактически были лишены права голосовать за своего кандидата", - говорит Иржи Мейштович из партии "Современная"

Аналитики пока не делают никаких прогнозов:

"Трудно сказать, каким будет конечный результат, потому что в рейтинге действующего президента наметилась тенденция к снижению, а поддержка его оппонента Рафала Тшасковского присоединившегося к гонке в последний момент, очевидно на волне энтузиазма, растет с каждым днем", - говорит Бартощ Бжиский, политолог "Ягеллонского клуба" Краковского университета.

По данным последних опросов Тшасковский уже вышел на вторую позицию (26%). На третьем месте (12%) - независимый кандидат Шимон Головня, популярный журналист и телеведущий. А лидирует пока действующий президент Анджей Дуда, представляющий правящую партию "Право и справедливость (43%).

"Я вступил в гонку, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь отбросил нас на 5 лет назад, - говорит Дума. - Я вступил в гонку, чтобы остановить кого-то, кто придет и нарушит развитие, вызовет скандалы и раздоры".

Другой претендент на пост главы государства и представитель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, в ходе своего предвыборного тура по Центральной Польше заявил, что в стране уже идёт политическая гражданская война, имея ввиду борьбу между правящей партией и оппозицией.

"Вопрос в том, хотим ли мы этой польско-польской войны? Два лагеря только точат топоры во время своих предвыборных кампаний. В один день они говорят: "Пойдёмте вместе!", а на другой день уже призывают: "Давайте убьем эту волчью стаю!" Вот как это выглядит. И весь вопрос в том, хотят ли поляки и дальше такой Польши?"- говорит Косиньяк-Камыш, имея ввиду борьбу правящей партии и оппозиционной Гражданской платформы.

Лешек Кабуак, Euronews:

_"Ожидается, что эти выборы будут другими из-за пандемии коронавируса. Но результатом, вероятно, станет повторение истории и продолжение 15-летней войны между двумя основными политическими силами в Польше - консерваторами и либералами".

_