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Сильное наводнение в Японии

В Японии в результате сильных ливневых дождей были затоплены префектуры Нагано и Гифу в центральной части страны. Количество жертв стихии превысило 60 человек, десятки пропали без вести. В живописной туристической зоне Гифу в результате оползней и наводнений пострадало почти 1000 домохозяйств и 2300 человек, из-за уничтоженных дорог в городе Гэро люди оказались отрезанными от внешнего мира. В наибольшей степени от стихии пострадала префектура Кумамото.

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