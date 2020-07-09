Сильное наводнение в Японии

В Японии в результате сильных ливневых дождей были затоплены префектуры Нагано и Гифу в центральной части страны. Количество жертв стихии превысило 60 человек, десятки пропали без вести. В живописной туристической зоне Гифу в результате оползней и наводнений пострадало почти 1000 домохозяйств и 2300 человек, из-за уничтоженных дорог в городе Гэро люди оказались отрезанными от внешнего мира. В наибольшей степени от стихии пострадала префектура Кумамото.