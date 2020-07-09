"Ненавсегда" в Новой Третьяковке

Посвященная послевоенному советскому искусству выставка под названием "Ненавсегда" открылась в Новой Третьяковке. Это вторая серия трилогии, предыдущая исследовала период послесталинской оттепели, а нынешняя изучает искусству брежневской эпохи. По замыслу организаторов она включает в себя восемь разделов, в которых раскрываются ключевые темы того времени.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова говорит: "Задача было создать сложный, многосоставной проект, который заставит задуматься о художественной воли этого времени и увидеть общее в том, что создавалось в рамках официальной художественной концепции и то, что создавалось художниками андерграунда. Художниками, которые именно в застойные годы — мало кто отдает себе в этом отчет — сформировали некоторые важнейшие для современного искусства концепции".

Искусство периода застоя впервые рассматривается в контексте мировой проблематики постмодернизма.

На выставке представлены более 500 произведений живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, документация перформансов и архивные материалы.