Alstom нацелился на Bombardier

Alstom продаст ряд своих активов, чтобы ускорить процесс согласования сделки по слиянию с Bombardier Inc.

О своём намерении объединиться французский машиностроительный гигант и железнодорожное подразделение канадской корпорации объявили в феврале. Это вторая подобная попытка Alstom. В прошлом году Еврокомиссия заблокировапла сделку компании с немецкой Siemens, заявив, что её заключение создаёт риск сокращения конкуренции, а стоимость транспортных услуг для потребителей может возрасти.

Сделка оценивается в более чем 6 млрд евро. Для её заключения Alstom выразил готовность продать свои региональные поезда для французского рынка Coradia Polyvalent и производственную площадку в Рейхсгофене, в Нижнем Рейне.

В настоящее время Alstom и Bombardier фактически обладают монополией на подвижной состав во Франции, где они регулярно работают вместе - как, например, в парижском метро и RER (пригородных электричках).

С совокупным объёмом продаж более 15 млрд евро и списком заказов на сумму свыше 75 млрд, эти две группы могут создать мощный альянс, способынй бросить вызов лидеру рынка -китайской корпорации CRRC.