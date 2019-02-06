Еврокомиссия заблокировала слияние ж/д подразделений Siemens и Alstom

Еврокомиссия отказала в слиянии железнодорожных подразделений немецкого концерна Siemens и его французского конкурента Alstom.

Ранее с критикой проекта выступила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, напомнило агентство. Alstom и Siemens в конце января расширили пакет компромиссных мер и предложили новые уступки, призванные снять высказанные регуляторами опасения в связи с предполагаемым слиянием двух корпораций.

Siemens и Alstom объявили о заключении соглашения о слиянии своих железнодорожных бизнесов в сентябре 2017 года. Аргументируя целесообразность сделки для регуляторов и акционеров, компании заявили, что слияние должно создать мощную корпорацию, способную эффективно конкурировать против крупнейшего в мире производителя подвижного состава - китайской корпорации CRRC.

Летом 2018 года ЕК заявила о намерении тщательно изучить возможные последствия слияния для рынка. Основные риски она видела в сокращении конкуренции в сегментах производства подвижного состава и систем сигнализации.