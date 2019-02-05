Слияние Alstom и Siemens под вопросом

Брюссель готовится заблокировать слияние машиностроительного концерна Alstom и корпорации Siemens. Оно привело бы к созданию мощной франко-германской железнодорожной компании.

Глава Еврокомиссии заявил, что она не ставит палки в колёса бизнесу, а только защищает принцип честной конкуренции:

«За почти 30 лет с момента вступления в силу первых европейских правил слияния мы одобрили более 6 тысяч таких сделок и заблокировали менее 30, - сказал Жан-Клод Юнкер. - Это мой ответ тем, кто утверждает, будто Еврокомиссия состоит из слепых, тупых и упрямых технократов».

Антимонопольные регуляторы предупреждали, что объединение Siemens и Alstom привело бы к повышению цен на их продукцию и услуги, сокращению выбора для клиентов и сдерживанию инноваций.

Глава немецкой корпорации не придаёт большое значения ожидаемому отказу:

«Мы не испытываем разочарования, обиды или зла, - сказал Джо Кесер. - Если сделка состоится, это будет хорошо для Европы, Siemens, Alstom и для клиентов. Если нет, мы поразнь останемся лидерами в сфере транспорта«.

Правительства Франции и Германии энергично добивались слияния двух гигантов, уверяя, что оно позволит им лучше соревноваться на мировой арене с китайской государственной компанией CRRC. Еврокомиссия, приступившая прошлым летом к изучению сделки и опросу заинтересованных сторон, намерена принять окончательное решение до 18 февраля этого года.