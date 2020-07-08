Марш памяти в Боснии

Несмотря на действие ограничительных мер, введённых в Боснии в связи с пандемией коронавируса, около 100 человек получили разрешение начать двухдневный 100-километровый марш по дорогам войны, которая считатся самой кровавой в Европе после Второй мировой. Ежегодно на этот марш собираются тысячи людей из разных стран. Но на этот раз, в год 25-летия трагедии боснийских мусульман, в путь отправились лишь несколько десятков выживших в бойне или потомков жертв.

"Для меня это очень много значит: вернуться сюда 25 лет спустя, вновь посетить те места, где я гулял когда-то, где жили мои друзья и родственники, пройти по тем дорогам, по которым мой 19-летний брат бежал из Сребренницы, - говорит один из участников марша. - Для меня это очень многое значит. Не дай Бог, чтобы такое довелось кому-либо вновь пережить такое".

Организаторам пришлось в последнюю минуту изменить отправную точку марша из-за резкого увеличения числа заражений короанвирусом в городе Незук, где первоначально собирались участники. Они идут маршрутом, по которому боснийские мусульмане бежали из Сребреницы, когда город был взят боснийскими сербами 11 июля 1995 года. Несмотря на то, что эта территория находилась под контролем миротворцев ООН, здесь были убиты более 8000 мужчин и мальчиков.

На данный момент останки более 6600 человек найдены и похоронены в мемориальном центре недалеко от Сребреницы. Еще 8 жертв будут похоронены в субботу, когда будет отмечаться 25-летие трагедии.

Международный трибунал по бывшей Югославии осудил за резню в Сребренице ряд командиров боснийских сербов. Командующий войсками генерал Ратко Младич приговорён к пожизненному заключению. Частичная ответственность возщложена также на нидерландских мирротворцев, так они не смогли предотвратить массовые убийства боснийских мусульман.