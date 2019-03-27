Босния и Герцеговина: раны лечит музыка

Мы на Балканах; Сараево - политический, социальный и культурный центр Боснии и Герцеговины - имеет долгую и богатую историю религиозного и культурного взаимодействия. Одновременно город остается символом боснийской войны, ее следы можно увидеть повсюду. Осада города боснийскими сербами длилась без малого полторы тысячи дней (всего боснийская война внесла 100 тысяч жизней).

Годы спустя оно примирение и восстановление после столь масштабной трагедии остается в республике сложным процессом.

Эльма Хасимбегович, директор исторического музея БиГ: "У вас есть три нации, три этнические группы, которые и сегодня по-прежнему опираются в своей риторике на эту войну. Таким образом, все в этом обществе подталкивает молодежь к тому, чтобы стать профессиональными националистами".

Объединяющим начал в сложном этнорелигиозном пазле региона остаются культурные проекты. Divanhana - очень успешная группа, играющая народную музыку; она увидела свет в начале 2009 года усилиями студентов Сараевской музыкальной академии.

Невен Тунжич, музыкант, Divanhana: "Из- за войны в нашей новейшей истории образовались культурные пустоты. Мы чувствуем потребность молодых людей в народной музыке, ее продвижении и делаем ставку на современные аранжировки".

Новая мода Боснии и Герцеговины: ее на международных показах олицетворяет молодой дизайнер Аднан Хажрулахович Хаад. Платье его работы есть в коллекции у Анджелины Джоли.

Аднан Хажрулахович Хаад, дизайнер: "Я всегда стараюсь использовать традиционные элементы в дизайне одежды так, чтобы они органично воспринимались молодым поколением. Традиции - это часть национального самосознания. Если мы не сохраним свои корни, то потеряемся она мировом рынке".

Помогать развитию и росту бизнеса и культурных инициатив в Юго-Восточной Европе - миссия Совета регионального сотрудничества, международного объединения 13 стран.

Мажлинда Брегу, генеральный секретарь Совета: "У нас общая история, общие европейские корни. Да, война в бывшей Югославии на несколько лет затормозила процессы, но я думаю, что культура может способствовать демократическим изменениям. Ведь она символизирует ценности, которые на протяжении некоторого времени были забыты".

Dubioza Kolektiv - успешная и признанная в мире боснийской авангардная рок-группой, ее любят за впечатляющий крососвер и тексты песен с выраженным социально-политическим уклоном. Некоторые из их музыкальных клипов получают более 10 миллионов просмотров на YouTube.

Бруно Жакубович, музыкант: "В такой молодой стране, в столь молодом обществе, на мой взгляд, важно быть политически активными. Мы решили создать группу, которая не останется в тени. Мы принимаем участие в акциях гражданского протеста, порой сами их инициируем - стремимся стать заметной частью гражданского общества".

Короткая остановка в Сребренице - в музыкальном клубе Sound Wave: здесь выступили бельгийский рэпер Nephthys Gloria Boateng и боснийская рэп-звезда Фрaнки.

Франки, рэппер: "Все началось с хип-хопа: это направление набрало популярность в Сербии, затем в Хорватии. Их музыканты стали приезжать к нам. Мы первыми начали раскачивать возведенные стены и строить разрушенные мосты".

Большинство из представленных в программе отрывков музыкальных выступлений можно будет полностью увидеть в Брюсселе на фестивале Balkan Traffic в конце апреля.