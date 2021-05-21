Еврогруппа: процесс "рубцевания" экономик будет непростым

Восстановление экономик стран ЕС до докризисного уровня произойдет в следующем году, заявили собравшиеся в Лиссабоне в пятницу члены Еврогруппы, но процесс будет непростым. Министры финансов стран зоны евро смогли обсудить лично этот и другие вопросы впервые за долгие месяцы пандемии, подчёркивают наблюдатели.

Собравшиеся отметили три риска: отток капитала из-за сокращения инвестиций во время пандемии, сложная ситуация на рынке труда из-за невозможности для молодёжи получать образование и стажироваться, усугубление положения наименее обеспеченных граждан.

"Мы видим, что восстановление идет полным ходом, - заявил на встрече глава Еврогруппы Паскаль Донохоу, - но при этом мы осознаем, что проблемы остаются значительными, что существует риск долгого и сложного процесса рубцевания экономики, что ущерб от пандемии для наших обществ, простых граждан и работодателей остаётся реальностью".

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что источником вдохновения для Евросоюза служит "амбициозный пакет стимулирующих мер, принятый в США", но уточнил, что "ситуация с занятостью остаётся сложной, рынок труда провис и пока конца этому не видно".

Прогноз Еврокомиссии, опубликованный 12 мая, демонстрирует определённый оптимизм: в 2021 году в ЕС ожидается экономический рост на уровне 4,2 % (вместо 3,8 %). Прогноз был пересмотрен в сторону повышения по сравнению с зимними оценками.