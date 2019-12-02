Из Банка Англии – в ООН

Из Банка Англии – в Организацию Объединённых Наций. От управления экономикой Великобритании в условиях «брексита» – к решению финансовых вопросов, связанных с неопределённостью, вызванной климатическими изменениями. Марк Карни, глава Банка Англии, назначен специальным посланником генсека ООН по климату и финансам.

Об этом объявил генсек ООН Антониу Гутерриш:

– Рад объявить, что Марк Карни, который в настоящее время является главой Банка Англии, а также замечательным инициатором стимулирования финансового сектора к действиям в области климата, стал моим специальным посланником по климату и финансам.

Задача денежно-кредитной политики Банка Англии состоит, прежде всего, в поддержании стабильности цен. Но Марк Карни стал одним из первых руководителей центробанков, официально признавшим значение климатических изменений для финансовой системы:

– Банк будет первым регулятором, который проверит устойчивость своей финансовой системы на предмет различных климатических сценариев, включая катастрофический, инерционный и идеальный, но сопряжённый с трудностями, при переходе к нулевым выбросам к 2050 году в соответствии с законодательно утверждённой в Великобритании целью.

Вызванные деятельностью человека изменения климата приводят к более частым и суровым погодным катаклизмам, и люди всё больше полагаются на страхование для покрытия расходов, связанных с повреждением своего имущества. Банк Англии отмечает, что по мере роста подобных выплат страховым компаниям приходится увеличивать взносы. В отсутствие страховки ущерб приходится возмещать самостоятельно, и в обоих случаях люди должны платить всё больше.

В апреле Марк Карни и руководитель Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало написали открытое письмо, предупреждающее о финансовых рисках, связанных с изменениями климата. В нём говорится, что прежде всего следует сделать отслеживание подобных рисков повседневной работой.

Возглавившая недавно Европейский центральный банк Кристин Лагард настаивает на том, чтобы борьба изменениями климата стала одной из главных задач ЕЦБ. Но добиться этого будет нелегко. Глава Бундесбанка Йенс Вайдман, который входит в совет управляющих ЕЦБ, считает, что решением проблемы изменения климата должны заниматься правительства.