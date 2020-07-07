Дзанарди вновь перенес тяжелую операцию

Алессандро Дзанарди - бывший пилот Формулы-1 и многократный чемпион Паралимпийских игр перенес тяжелую операцию. Его состояние оценивается, как стабильное, но делать какие-либо прогнозы медики не решаются.

Это уже не первое хирургическое вмешательство за последние недели. Дело в том, что в конце июня Дзанарди попал в серьезное ДТП с участием грузовика. С тех пор он находится в состоянии искусственной комы.

"Операция длилась около 5 часов. Пациент был доставлен в отделение интенсивной терапии. Состояние сердечно-сосудистой системы остается стабильным, а вот клинико-неврологическое состояние вызывает опасения", - заявил глава госпиталя Сиены Роберто Гузини.

Дзанарди настоящая легенда у себя на родине в Италии. Долгое время он был пилотом Формулы-1, пока не попал в тяжелейшую аварию, из-за которой лишился ног. Однако он не отчаялся и после курса реабилитации вернулся в спорт и даже стал чемпионом Паралимпийских игр в соревнованиях на хэндбайках.