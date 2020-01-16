Мода в Берлине: курс на экологию

Пластиковые бутылки, старые рыболовные сети и даже использованная кофейная гуща - могут стать сырьем для производства одежды. Которая следует последним тенденциям не только подиумов, но и происходящему на улицах.

Индустрия моды считается одной из наиболее вредных ддля экологии, сегодня находятся дизайнеры, готовые этот тезис оспорить. Показы брендов, где рифмуется мода и эколоогия, прошли в столице Германии.

Представитель одного из лидеров этого направления, испанской компания Ecoalf Нильс Гарбе полагает, что "сегодня те, кто привык одеваться модно, хотят одеваться прежде всего так, чтобы не наносить ущерб природе, в этом заключается главное отличие миллениалов от предыдущих поколений. Они не отказываются от потребления, они радикально меняют его вектор".

Эти словно бы грубые ботинки, а потому - невероятно модные - изготовлены из переработанного пластика португальской фирмой, мало того, они одобрены организацией, ведающей гуманным отношением к животным, в составе использованных материалов - только те, что принято называть веганскими.

Если раньше на кофейной гуще гадали, то сегодня существуют технологии, позволяющие ее использовать для производства трикотажа.

Футболки от компании Like a Bird разлетаются, как горячие пирожки. Состав волокон полностью натурален - 60 % - это переработанный хлопок, 40 % - переработанная кофейная гуща.

Объясняет управляющий директор Like a Bird Таня Кливе-Майер: "Наши футболки не раздражают кожу, и они защищают от ультрафиолетовых лучей, кроме того, они хорошо впитывают пот. Разумеется, потом их можно переработать".

Придумавший еще во время войны пробковую танкетку - других материалов тогда в наличии просто не было - знаменитый Сальваторе Феррагамо мог бы с гордостью смотреть на то, как из этого доступного, натурального и эгологичного материала изготавливаются кроссовки , вторую жизнь получают и отслужившие срок автопокрышки и чехлы для автомобильных сидений - португальские дизайнеры охотно используют эти материалы для производства модной и экологичной обуви.