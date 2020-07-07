Гонконг: а был ли локдаун?

Карантин в Гонконге... А был ли он? Деловая и культурная жизнь здесь не остановилась, сделав ставку на гибрид онлайн и оффлайн занятости на фоне эффективных мер по борьбе с вирусом.

Гонконг открыт для бизнеса. Даже в период пандемии его экономика и культурная деятельность продолжались благодаря активным действиям по борьбе с распространением ковида и адаптации к новым нормам. В городе, где живет 7,5 миллионов человек, инфицированных - всего 1100, а смертельных случаев немного.

Конференции и форумы ушли в сеть. В июле Гонконг проведет слет StartMeUp. Обычно шумный форум инвесторов и представителей бизнеса пройдет в режиме онлайн. Глава проекта Джейн Чен рассказывает: "Мы пытаемся сохранить в новом формате лучшее из того, что происходило на оффлайн конференциях, совместив это с оптимальными решениями виртуальной площадки. К нам приглашены всемирно известные представители бизнеса, которые будут говорить на такие темы, как "умные города", технологии розничной торговли, искусственный интеллект, финтех - о том, в чем мы в Гонконге действительно сильны. Мы дополним мероприятие ярмаркой вакансий, консультациями инвесторов с представителями стартапов с глазу на глаз".

Стартапы Гонконга также поддерживает и курирует Cyberport, крупнейший инкубатор для новаторов, насчитывающий 1300 подопечных компаний.

Эрик Чан представляет инкубатор: ""Все стартапы в Cyberport арендуют помещение бесплатно, это субсидирует правительство. Оно же выплачивает пособия людям, чтобы помочь им сохранить рабочие места и создать новые. Наши стартапы тоже очень быстро реагируют. Ими было придумано немало решений, которые очень помогли Гонконгу".

EventXtra - один из стартапов инкубатора, готовый помочь всем организаторам международных мероприятий эффективно работать в период пандемии. Компания организовала тысячи онлайн и оффлайн мероприятий для лидеров рынка, таких как Alibaba, Siemens и Honeywell. Сум Вонг - генеральный директор и учредитель компании - называет пандемию "золотым временем". Почему?

"Индустрия мероприятий оказалась в пандемию на линии фронта, ведь все события были приостановлены или отменены, как приостановлены авиарейсы, возможность путешествовать, - комментирует Вонг. - Мы предлагаем гибридные решения и генерируем 80% прибыли из сектора виртуальных мероприятий. Наш общий доход вырос в пандемию примерно на треть. Все началась с идеи. Мы разработали прототип программы для event-сектора, многие компании стали обращаться за программой. Одновременно мы присоединились к инкубатору Cyberport".

Культурная сцена Гонконга и его арт-рынок также с комфортом перебралась в онлайн. По мере ослабления санитарного кризиса ряд проектов возвращается на реальные площадки, правда, с соблюдением новых норм дистанцирования. Помощь участникам сектора оказывает онлайн-платформа Art Power HK, она была запущена на пике пандемии и сегодня насчитывает более 130 партнеров. Элис Монг входит в рабочую группу Art Power HK и возглавляет одну из сотрудничающих с ней компаний. По ее словам, локдауна как такового в Гонконге не было: "Мы никогда не были под замком и наблюдали активизацию выставочной жизни, других мероприятий. Мы работаем с художниками обеспечивая им контакт со зрителем. Возможно, сейчас в период социального дистанцирования их работы нельзя увидеть вживую, но они доступны на цифровой платформе".

Культурная сцена Гонконга продолжает активно развиваться: в следующем году ожидается открытие музея М + . Он пополнит арт-инфраструктуру обширного культурного района Западный Коулун, построенного с нуля.

"Каждый год у нас появляется что-то во имя искусства и творцов, - напоминает Элис Монг. - Этим художественная экосистема Гонкга так вдохновляет мир".