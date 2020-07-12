В Калабрии протестуют против высадки мигрантов

Жители итальянского городка Амантеа, расположенного на юге страны, протестуют против перевода туда части мигрантов, спасенных у побережья Калабрии. Из 70 молодых людей из Пакистан, высадившихся в пятницу в городе Роччелла-Йоника, 28 оказались заражены коронавирусом. Местные жители опасаются, что беженцы заразят и их и требуют от властей отменить решение о размещении приезжих.

Глава региона Калабрии уже обратился к премьер-министру с официальным письмом, в котором сообщил, что, если правительство не предоставит для спасаемых беженцев карантинные суда, он заблокирует высадки мигрантов на берег.