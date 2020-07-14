Гонконг: секрет победы над ковидом

Финансовый, образовательный и технологический центр, Гонконг эффективно борется с ковидом, в его арсенале - быстрые решения и новые технологии.

_... _Аэропорт в Гонконге - один из главных каналов связи мегаполиса с внешним миром, отсюда его особая важность в контроле за новым коронавирусом.

Стивен Ю из администрации аэропорта рассказывает о том, как ему работалось над передовой: "Да, это было сложно в плане рабочей силы и ресурсов, но в целом мы были готовы. Вы ведь помните историю с синдромом SARS в 2003-м?" Уже тогда, столкнувшись с атипичной пневмонией, аэропорт Гонконга принял ряд мер, начав с контроля температуры.

"Прежде чем пропустить пассажиров к терминалу, мы всем измеряем температуру. - уточняет Стивен Ю. - Если она ниже 37,5 , они могут идти".

Для персонала работает дезинфекционная кабина, спроектированная гонконгскими специалистами. В ней сотрудники проверяют температуру и проходят 40-секундную санобработку. Целый отряд роботов, также местного производства, отвечает за дезинфекцию коридоров, полов и туалетов.

"По возвращении к нормальной жизни, мы можем сохранить ряд профилактических мер, таких как контроль температуры на выходе", - считает Ю.

Гонконг взялся за системную борьбу с ковидом раньше других регионов: здесь с февраля проводится пограничный контроль, тестирование населения, меры по изоляции. Результат на середину лета впечатляет: в городе с населением в 7,5 миллионов инфицировано около 100 тысяч человек, погибли менее десятка.

Новые технологии в аэропорту - это лишь один пример из широкой гаммы антивирусных решений, предложенных гонконгскими технологическими компаниями, активно сотрудничающими с университетскими лабораториями. Так, местный Политехнический университет разработал лицевые щитки, их печатают на трехмерном принтере.

Профессор Хау-Чун Мэн лично опрашивал медперсонал о впечатлениях о новинке. "Да, мы сразу же хотели получить отзывы клиентов, чтобы в случае необходимости подправить продукт. Трехмерный принтер не в состоянии производить необходимое количество щитков, он печатает продукт за 90 минут".

Команде Хау-Чун Мэна пришлось делать тысячи экземпляров для больниц в Гонконге. Как она справилась? "С опорой на принтеры нашего университета мы разработали продукт примерно за неделю, - вспоминает профессор. - Затем мы перевели его на промышленную площадку, там другой масштаб, щитки были сделаны за 2 недели. В течение месяца. таким образом, проблема была решена".

Такие сроки удалось соблюсти благодаря готовности и оснащенности Политехнического университета. Его проректор Алекс Вай рассказывает: "В Гонконге мы столкнулись с синдромом SARS. Мы, а также наши коллеги из университета Гонконга, понимали, что подобное может повториться. Поэтому мы открыли целевой фонд, получили пожертвования от нескольких компаний для поиска решений на случай эпидемий и пандемий".

Еще один антивирусный проект был реализован в рекордно короткие сроки в Научном парке Гонконга, где размещены сотни технологических компаний, среди них и группа ImmunoDiagnostics.

Доктор Келси Жонглинг, заместитель исполнительного директора фирмы, напомнила: "Мы официально приступили к работе в начале февраля, уже через пару недель смогли выпустить три рабочих диагностических комплекта для этого типа вируса". Тогда ее команде пришлось работать по 15 часов в день. Итог впечатляет.

"Одно из наших предложений - диагностический набор Eliza, каждый комплект рассчитан на 90 тестов, которые возможно выполнить за 2,5 часа. Это очень полезно для массового скрининга населения. Еще одна новинка - специализированная платформа , которая с одной только каплей крови без дополнительных материалов позволяет получить результата за 10 минут".

Технологии, позволившие сохранить жизни в Гонконге, теперь производятся и на экспорт.