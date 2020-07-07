Жаир Болсонару заразился COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Ранее во вторник глава государства отменил все запланированные на эту неделю мероприятия из-за подозрительных симптомов, напоминающих COVID-19.

По его словам, для лечения он начал принимать гидроксихлорохин. Сейчас президент чувствует себя лучше.

Я знал, что рано или поздно это ударит по значительной части населения. Я, например, если бы не прошел тест, то не узнал бы результата, и он оказался положительным. Все началось в воскресенье с какого-то недомогания. В понедельник мне стало хуже: дискомфорт, усталость, боли в мышцах, температура поднялась до 38 градусов Жаир Болсонару президент Бразилии

Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией. Глава государства утверждал, что они приведут к катастрофическим последствиям для экономики страны. При этом президент неоднократно говорил, что опасность коронавируса преувеличена и называл COVID-19 "гриппчиком".

Бразилия сейчас на втором месте по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире. В стране выявлено 1,6 млн заболевших, из них 65,4 тыс. человек умерли.