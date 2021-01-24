Протестующие призвали Болсонару к ответу за "провал борьбы" с COVID-19

Тысячи бразильцев приняли участие в акциях протеста против политики президента Жаира Болсонару. Демонстранты обвиняли его в неспособности организовать эффективную борьбу с коронавирусной пандемией. В рамках протестной кампании в столице Бразилии прошёл автопробег под лозунгами за всеобщую вакцинацию и за отставку президента:

— В больницах не было кислорода, пациента приходилось давать морфин, чтобы они не страдали одышкой. Но не было недостатка в хлорохине. Вот почему мы сегодня здесь, это движение за политическое обновление, единый фронт людей, которые думают иначе, которые требуют импичмента Жаира Болсонару.

— Страна видит, что с Болсонару у нас не будет здравоохранения и вакцин. Только убрав Болсонару из правительства мы сможем требовать элементарных вещей.

Бразилия занимает второе место в мире после США по числу жертв COVID-19: с начала пандемии в стране умерли более 200 тысяч инфицированных. Болсонару долгое время выступал против введения жёсткий санитарных ограничений. Он призывал не преувеличивать опасность нового заболевания и заявлял, что почти все рано или поздно заразятся коронавирусом.