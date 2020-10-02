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США

Чем болеют мировые лидеры?

 Ольга Кепински
Лидеры стран, перенесшие болезни
Лидеры стран, перенесшие болезни   -   Авторское право  AFP
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Мировая история знает немало случаев, когда глава государства управлял страной, имея при этом серьезное заболевание.

В пятницу стало известно, что президент США Дональд Трамп вместе с супругой заразились коронавирусом. По словам личного врача главы государства Шона Конли, чувствует себя первая чета хорошо. Они находятся дома, а все ближайшие встречи президент и его супруга отменили.

Мы решили вспомнить несколько примеров того, как лидеры стран, находясь на своем посту, продолжали выполнять свои обязанности несмотря на заболевания, иногда смертельные.

Германия

На протяжении последних двух лет внимание прессы приковано к здоровью канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Несколько раз во время официальных встреч и важных мероприятий с ней случались приступы дрожи. Сначала Меркель связывала это с обезвоживанием, а затем и вовсе перестала комментировать состояние своего здоровья, уверив, что "с ней все в порядке".

Врачи после просмотра кадров, на которых канцлера охватывает дрожь, выдвигали разные версии — от побочных эффектов лекарств до диабета и патологий щитовидной железы.

А немецкий невролог Уве Янке предположила, что германский лидер страдает от ортостатического тремора — редкого и малоизученного заболевания. При нем тело охватывает внезапная дрожь из-за быстрого сокращения мышц, чаще всего в положении стоя.

Россия

Alexander Zemlianichenko/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
Борис Ельцин и президент Узбекистана Ислам Каримов. 1998 годAlexander Zemlianichenko/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин долгие годы страдал от тяжелой болезни сердца. 5 ноября 1996 года в 6.45 он подписал указ о передаче своих полномочий Виктору Черномырдину. Через 15 минут началась операция по аортокоронарному шунтированию, за подготовкой к которой вся страна следила несколько месяцев. Он еще некоторое время занимал пост главы страны, но видели его на публике все реже. 31 декабря 1999 года Ельцин подал в отставку.

Венесуэла

DARIO LOPEZ-MILLS/AP
Уго Чавес. 2002 год.DARIO LOPEZ-MILLS/AP

В июне 2011 года президент страны Уго Чавес сообщил, что на Кубе перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в области таза. В последствии венесуэльский лидер перенес еще несколько операций. Из поля зрения Чавес исчез в феврале 2013 года. Его не стало 5 марта того же года.

КНДР

Evan Vucci/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
Ким Чен Ын. 2018 годEvan Vucci/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

С 2009 года в прессе регулярно появляются сообщения о диабете и проблемах с повышенным давлением у Ким Чен Ына. Известно, что нынешний лидер КНДР — заядлый курильщик и страдает избыточным весом. В последнее время все чаще говорят о его серьезных проблемах со здоровьем. Именно с этим связывают, его редкое появление на публике.

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