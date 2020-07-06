В горы в хорошей компании

Быть физически ближе к больным или изолированным людям в горных районах - вот задача, которую успешно реализуют участники европейского проекта, работающие в горном районе Валле-д'Аоста (Италия) и Тарантез (Франция). Специалисты адаптируют свою стратегию к меняющемуся санитарному контексту.

Рассказывает Анна Кастильоне, координатор проекта MISMI: "MISMI - проект, реализуемый между долиной Аоста в Италии и и французским Тарантезом, регионами, которые очень похожи географически и в социальном плане. Неслучайно эти области идут в связке! Главными точками опоры при реализации проекта была подготовка специалистов и поддержание информационного обмена. Для нас было важно, чтобы все участники проекта обменивались идеями.

Проект показал, насколько жизнь в сообществе полезна для нашего здоровья. Мы убедились в этом сотни раз - во время мероприятий, встреч, которые наши социальные работники помогали устанавливать многим и многим людям. Но больше всего мы убедились в правильности замысла на примере наших походов. Такие вылазки имеют огромный успех, столько людей записывается! Походы действительно объединили очень разных людей - разного возраста, с разным состоянием здоровья, там было много пожилых... этих прогулок ждали, о них спрашивали".