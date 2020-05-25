Мобильное приложение: помогаете вы или вам?

ЕС разработал мобильное приложение для координации помощи на дому в канун локдауна. Пандемия скорректировала задачи новой платформы Good Support Program, которую полным ходом тестируют в Польше.

Изабелла Рутковская из Фонда "Наука на службе окружающей среды" координирует внедрение приложения. Она рассказала: "Каждый может оказаться в ситуации, когда требуется помощь извне. Это вдвойне актуально сегодня, когда нас посадили на карантин. Приложение очень интуитивно. Вы можете выбрать опцию "Я помогаю" и найти адресата помощи ( к примеру, вы едете с работы, готовы зайти в магазин, захватить продукты). Очень удобна возможность внести радиус устраивающей вас поездки.

Вы также можете выбрать опцию "Мне нужна помощь". Уточните, нужна ли она разово или регулярно. О чем идет речь? Покупки? А может, нужно погулять с вашей собакой?

Приложение находится в фазе бета-тестирования. Оно переведено на английский и испанский языки, у нас есть крупный партнер в Испании. В перспективе мы хотели бы запустить его на всех языках ЕС, сейчас мы активно ищем, с кем это можно обсудить на местах".