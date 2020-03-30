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Спастись от стихии

 Aurora Velez  & Андрей Позняков
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Спастись от стихии
Авторское право  euronews
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Тропические циклоны представляют серьёзную проблему для жителей островов в Индийском океане. Оливье Буске — основатель проекта ReNovRisk-Cyclones, в рамках которого учёные пытаются разобраться в природе таких ураганов и научиться прогнозировать их поведение. Он рассказал Euronews о важности исследований атмосферных вихрей для жителей самых разных частей света:

«На юго-западе Индийского океана эти атмосферные явления называют тропическими циклонами. На севере Атлантики их называют ураганами, в Тихом океане — тайфунами. Но речь идёт об одном природном явлении с разными именами в разных регионах.

Здесь, в Индийском океане, каждый год образуется около десяти зон пониженного давления. Примерно половина из них — это штормы. Остальные — тропические циклоны, скорость ветра в которых может превышать 130 км./ч.».

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