Ковент Гарден распродает активы

Ковент Карден, ярчайший символ статуса и благополучия в британской столице, вынужден был расстаться с одним из своих активов - полотном Дэвида Хокни.

Королевская опера нуждается в деньгах, и это не фигура речи, уже свыше 400 сотрудников сокращены, и о новых увольнениях будет объявлено в ближайшее время.

Театр потерял за время пандемии десятки миллионов фунтов стерлингов.

Кэтерин Эрнолд, руководительница отдела современного искусства аукционного дом аевропейского филиала Christie's очень сочувствует происходящему: "Сэр Алекс, Алекс Берд, руководящий театром, сообщил нам, что Ковент Гарден находится в беспрецедентно сложной ситуации, впервые со Второй мировой войны, эти слова на нас произвели тягостное впечатление, и мы все понимаем, насколько трудно было выставлять на торги полотно, это как продавать фамильные драгоценности".

За лот удалось выручить почти 13 миллионов фунтов стерлингов, чуть выше нижней границы его эстимейта. Профсоюзы успели заявить, что эта сумма не поможет залатать дыры в бюджете и не будет способствовать улучшению финансов знаменитого музыкального театра, одной из лучших оперных площадок мира.