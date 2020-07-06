В Монголии и Китае выявлены случаи бубонной чумы

В Монголии выявили несколько случаев бубонной чумы. В понедельник стало известно, что чуму подозревают у 15-летнего жителя региона Баян-Улгий, расположенного на западе Монголии: он съел мясо сурка. После этого молодого человека пришлось госпитализировать. Если заражение подтвердится, то этот случай станет третьим за неделю.

Два дня назад власти городского округа Баян-Нур на севере Китая объявили третий уровень опасности после выявления бубонной чумы в автономном районе Внутренняя Монголия.

Местные власти призвали не охотиться и не есть животных, которые могут стать переносчиками заболевания: речь, в первую очередь, идет о грызунах.

Смерть может наступить через 1-2 дня

Инкубационный период бубонной чумы — от 2 до 6 дней. По словам вирусолога, ведущего научного сотрудника сибирского отделения РАН Александра Чепурнова, от бубонной чумы сейчас есть эффективные антибиотики, но важно вовремя поставить диагноз. Действовать нужно крайне быстро, потому что смерть может наступить всего через 1-2 дня.

В Роспотребнадзора заявили, что ведут мониторинг и контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией.

В ведомстве также сообщили, что в районах, соседствующих с Монголией и Китаем, где есть природные очаги чумы, в полном объеме проводятся иммунизация населения, дератизация и дезинсекция.

Обычное явление?

Основной симптом бубонной чумы — увеличившиеся лимфатические узлы, так называемые бубоны. Главный переносчик - блохи, которые паразитируют на крысах. Человек может заразиться бубонной чумой после контакта с грызунами, например, сусликами и тарбаганами, если они заражены блохами. По данным ВОЗ, бубонная чума редко передается от человека к человеку, а вот легочная может распространиться очень быстро.

“У чумы есть природные очаги, например, в Забайкалье и Монголии. На самом деле такое происходит регулярно, ежегодно, и мы это не замечаем. Если бы не сегодняшняя напряженность и настороженность из-за COVID-19, никто бы и писать об этом не стал”, — говорит Александр Чепурнов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010-2015 гг. во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти. В настоящее время три наиболее эндемичные страны — Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Перу.