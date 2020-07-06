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Греция

Греция закрылась для сербов

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 Вероника Доваль
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Греция закрылась для сербов
Авторское право  Giannis Papanikos/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Греция в понедельник вновь закрыла границы для граждан Сербии. Причиной стало ухудшение эпидемиологической обстановки в этой стране, а также резкое увеличение числа выявленных зараженных коронавирусом среди сербских туристов. Ограничение на поездки будет действовать до 15 июля. До этого сербам будет разрешено въезжать в Грецию только в случае чрезвычайной необходимости.

Многие сербские туристы в воскресенье вечером направились к границе, чтобы успеть пересечь ее до начала действия запрета, однако оказались в ловушке. Им пришлось провести несколько часов в пробках, прежде чем их пропустили пограничники.

"Они сказали нам, что мы можем сесть в машины и пересечь границу, один за другим. Я не знаю, что произошло, и, честно говоря, мне все равно. Все, что меня волнует, это пересечь границу, потому что я очень хочу выпить чашечку греческого кофе, чтобы успокоиться и начать, наконец, мой отпуск", - говорит эта туристка из Сербии.

Тем временем стало известно, что Афины разрешили прямые авиарейсы из Великобритании с 15 июля во все аэропорты страны, сохранив пока в силе запрет для шведских туристов. Таким образом власти Греции пытаются спасти важный летний туристический сезон и отечественный турбизнес.

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