Греция: отели во время пандемии

Отпуск во время пандемии может стать непростой задачей, будь то перелет или поиск подходящего жилья. В Греции, во имя спасения этого не похожего на другие летнего сезона, отели разработали и уже применяют меры по обеспечению безопасности клиентов. Как здесь - на острове Наксос.

"Добро пожаловать в мое скромное жилище, - передаеёт с места событий корреспондент Еuronews Панос Кицикопулос. - На первый взгляд существенных изменений не заметно: в каждой комнате есть дезинфицирующее средство, подробная информация о социальной дистанции и прочих мерах безопасности. Все пульты теперь завернуты в пластик, который выбрсят, как только я покину номер".

Среди прочих специально разработанных мер:

- бесконтактные процедуры регистрации заезда и отъезда

- постоянно открытые двери помещений общего пользования

- дезинфиция ключей от номера

- необходимость соблюдать время отъезда и заезда для обеспечения надлежащей подготовки номера

"Между больничной палатой и гостеприимной комнатой мы выбрали последнее, - говорит владелец отеля Константинос Стаматопулос. - Поэтому мы используем специальные чистящие средства, сертифицированные национальным регулятором. Мы не жалеем средств ради безопасности наших гостей".

"Шведского стола" больше нет, но завтрак в Греции как и раньше обильный и вкусный", - заключает Панос Кицикопулос.