В Галисии изолировали 70 тыс человек

Ещё один регион в Испании закрывается на карантин из-за возросшего числа случаев заражения коронавирусом. В воскресенье власти Галисии приняли решение как минимум на 5 дней изолировать район в провинции Луго, в котором проживают около 70 тыс человек. Ограничительные меры вступают в силу с понедельника. За их нарушение грозят штрафы.

Это уже второй случай возвращения карантина в Испании после отмены чрезвычайного положения 21 июня. В субботу власти автономного сообщества Каталония изолировали район с 200-тысячным населением в провинции Льейда, после того как в этом регионе был зарегистрирован резкий рост числа инфицированных (оно достигло 4 тысяч).

Жителям закрытых на карантин районов предписано ограничить поездки, носить маски в общественных местах и не выходить из дома без крайней необходимости, а семейные встречи сократить. С начала вспышки коронавирусной инфекции в Испании зарегистрировано более 250,5 тыс случаев заражения, более 28,3 тыс заболевших скончались.