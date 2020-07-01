Испания и Португалия вновь открыли границу

Власти Испании и Португалии открыли границу между странами, которая была закрыта около трех с половиной месяцев из-за пандемии коронавируса. В торжественном мероприятии по этому случаю приняли участие король Испании Филипп VI, глава ее правительства Педро Санчес, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза и премьер-министр этой страны Антониу Кошта.

«Мы вынуждены продолжать жить с вирусом по обе стороны границы, в каждом городе, каждый из нас. Нам нужно соблюдать дисциплину и уважать правила», – призвал сограждан Антониу Кошта.

«В конце концов критерии, на основании которых Евросоюз принимал свое решение, были чисто эпидемологические, и не имели никого отншения к дипломатии», – сказал Педро Санчес о карантинных мерах.

Церемония прошла в городе Бадахос в испанском регионе Эстремадура. Затем её участники направились в португальский приграничный город Элваш, очень экономически зависимый от испанских туристов. Недовольство карантинными мерами здесь очень велико.

«Нам не нужно было закрывать границу, – считает житель города пенсионного возраста. – Кто-то бы умер, а кто-то бы выжил. Ничего не надо было вводить. А сейчас у нас наступил полный развал».

Карантин остается в силе в нескольких районах Португалии. Но большинство португальцев положительно оценивают меры, предпринятые правительством по борьбе с коронавирусом. Смертность от ковида здесь в несколько раз меньше, чем в соседней Испании.