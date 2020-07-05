Мельбурн: выходить нельзя вообще

В австралийском Мельбурне на режим жёсткого карантина переведены два многоэтажных жилых дома. Три тысячи человек не смогут покинуть свои квартиры в течение следующих пяти дней: выходить им запрещено безусловно. Власти обещают организовать регулярную доставку продуктов.

В штате Виктория уже несколько дней отмечается резкий рост числа заболевших. В субботу зафиксированы рекордные 108 новых случаев.

Дэниэл Эндрюс, премьер-министр штата Виктория:

"Для жителей этих домов отменят арендную плату за две недели. Кроме того, тем, кто из-за жёсткого карантина не сможет ходить на работу, выплатят компенсацию в 1500 долларов".

В Мехико в эти выходные прекращён доступ в центр города, там закрыты магазины, бары и рестораны. По сообщениям властей, жители мексиканской столицы оказались не готовы соблюдать посткарантинные правила. Ситуация в стране в целом остаётся непростой, хотя примерно половина штатов постепенно снимают ограничения.

Клаудия Шейнбаум, мэр Мехико:

"К сожалению, некоторые предприятия не следуют санитарным нормам, из-за этого скапливаются большие группы людей, а этого следует всеми силами избегать. Поэтому мы решили закрыть центр города в субботу и воскресенье".

В Боливии родственники 62-летнего мужчины, умершего от ковида, в знак протеста выкатили его гроб на перекрёсток. Социальные службы почти неделю не могли забрать тело: больницы и морги города Кочабамба сильно перегружены из-за резкого роста числа смертельных случаев в последние дни.