В Казахстане вновь вводят карантин

В Казахстане в воскресенье введены новые карантинные меры продолжительностью в две недели. В стране вновь закрываются салоны красоты, спортивные центры, непродуктовые магазины, кафе и рестораны и другие места, где возможны скопления людей. Любые массовые мероприятия запрещены. Ограничен выход на улицу для пожилых.

При этом продолжат работу стройки, промышленные предприятия и, конечно же, аптеки и больницы.

Первый карантин в Казахстане закончился 11 мая. Однако с тех пор, по заявлению президента страны, число заразившихся возросло в семь раз. При этом некоторые регионы сохраняли отдельные ограничения по своему усмотрению.

По данным на воскресенье, в республике более 47 тысяч заболевших. Скончались 188 человек.