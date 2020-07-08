Мельбурн готовится к повторной изоляции

Жители Мельбурна спешат сделать закупки: резкий всплеск COVID-19 вынудил австралийские власти вновь ввести карантин во втором городе страны. Уровень суточных заражений здесь раз в десять превышает средние показатели по всему "зелёному континенту".

Границы между штатами Виктория, в котором находится Мельбурн, и Южным Уэжльсом перекрыта с 23 часов 59 минут среды Почти 5-миллионному населению города предписано выходить из дома только для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости. Ограничения вводятся сроком на 6 недель.

"Я обращаюсь сегодня ко всем этим людям, к детям и взрослым, ко всем семьям, к работникам разных профессий, обращаюсь к ним, чтобы сказать: "Нация с вами, мы не отсавим вас. Мы будет с вами каждый день, потому что ваш успех - это наш общий успех", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Ранее в Мельбурне были полностью изолированы свыше 3 тысяч жителей многоквартирных домов, в которых выявили случаи заболевания. В отделе здравоохранения мегаполиса считают, что это связано с тем, что в отелях Мельбурна содержались в карантине приезжающие из-за границы люди.

Несмотря на то, что уровень заражения в Мельбурне (менее 200 случаев в сутки) не идёт ни в какое сравнение с десятками тысяч в наиболее пострадаших странах, это серьёзно для Австралии, которая до последнего времени успешно сдерживала распространение коронавируса.